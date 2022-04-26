Україна отримала офіційний статус в європейській енергосистемі ENTSO-E

В Варшаве было подписано соглашение о предоставлении "Укрэнерго" статуса члена-наблюдателя в европейской энергосистеме ENTSO-E.﻿ Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, повідомляє Економічна правда.

Статус члена-наблюдателя позволит НЭК "Укрэнерго" присоединиться к международному объединению европейских операторов системы передачи, отмечают в ведомстве.

С таким статусом украинский оператор сможет участвовать в заседаниях Региональной группы ENTSO-E "Континентальная Европа".

Представители компании смогут войти в рабочие и экспертные группы ENTSO-E, занимающиеся вопросами развития рынка электроэнергии, балансировки, вспомогательных услуг, электронного обмена данными, развития киберзащиты в электроэнергетическом секторе, интеграции возобновляемых источников энергии и т.д.

В мероприятии по случаю подписания соглашения приняли участие комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, президент ENTSO-E Эрве Лафайе, представители правительства Польши, руководство "Укрэнерго" и другие.