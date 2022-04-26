ОК "Південь": ворог атакує Миколаїв "Смерчами", щоб утриматись на позиціях

Ворог атакує Миколаїв системами залпового вогню "Смерч", намагаючись утриматись на зайнятих позиціях. Про це заявило Оперативне командування "Південь", повідомляє Укрінформ.

«Ворог намагається втриматися на зайнятих позиціях і звичною тактикою скаженого звіра вночі атакує Миколаїв РСЗВ «Смерч». Вражені житлові будинки мирного населення, на жаль, один із мешканців загинув. Водночас ворог продовжує артилерійсько-мінометний обстріл населених пунктів, з яких відступив. Таким чином, здійснюється і бойовий, і психологічний тиск на місцеве населення» , – йдеться у Фейсбуці.

Також наголошується, що на окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини продовжується діяльність рашистів з підготовки до фейкових референдумів.

Перекривши виїзди з населених пунктів, окупанти захоплюють будинки органів місцевої влади, зривають українські прапори, під брязкання зброї та роздачу гуманітарної допомоги збирають персональні дані місцевих мешканців для фабрикування результатів голосування.

Сили та тактика дій корабельного угруповання флоту агресора у Чорному морі також незмінні. Тож загроза ракетних ударів залишається.