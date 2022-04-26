Глава Пентагону: історична зустріч по Україні в Рамштайні розпочалася

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про початок зустрічі представників понад 40 країн на авіабазі Рамштайн в Німеччині. Глава Пентагону додав, що головна мета переговорів - гарантії безпеки України, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Ми тільки що почали історичну зустріч - більше 40 країн зібралися разом, щоб допомогти Україні перемогти в боротьбі з несправедливим вторгненням Росії" , - написав у своєму Twitter глава Пентагону.

Він підкреслив, що головна мета зустрічі - це домовитися про короткострокові і довгострокові вимоги безпеки України. До свого посту Остін прикріпив кілька фотографій з переговорів. На них можна побачити міністра оборони України Олексія Резнікова.

Фото: зустріч в Рамштайні по Україні (twitter.com/SecDef)

Фото: зустріч в Рамштайні по Україні (twitter.com/SecDef)

Фото: зустріч в Рамштайні по Україні (twitter.com/SecDef)

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині проходить зустріч глав Міноборони 40 країн з координації військової допомоги Україні для протистояння російському вторгненню.