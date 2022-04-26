ОВА: окупанти призначили "глав" Херсона та області

У Херсоні військові РФ призначили "голов" окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації. Про це розповів у відеозверненні голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

"Головою" окупаційної адміністрації Херсонської області призначили Володимира Сальдо. З 2022 до 2012 року він був мером Херсона, а потім народним депутатом від Партії Регіонів" , - заявив Лагута.

Окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили своїх "глав". Головою міської адміністрації окупанти поставили Олександра Кобця, додав голова ОВД.