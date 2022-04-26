Китайський виробник дронів заморозив діяльність у РФ

Великий китайський виробник дронів DJI припиняє всю свою діяльність у Росії та Україні. Про це йдеться у повідомленні компанії, повідомляє Новое время.

"DJI проводить внутрішню переоцінку вимог відповідності у різних юрисдикціях. В очікуванні поточної перевірки DJI тимчасово призупинить усю свою діяльність у Росії та Україні" , - заявили в компанії.

У компанії додали, що взаємодіють із клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами щодо тимчасового припинення ділових операцій на постраждалих територіях.