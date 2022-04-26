Генсек ООН запропонував РФ створити спільну з Україною групу з гумпитань

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим запропонував створити контактну групу в форматі ООН—Україна—Росія, повідомляє Новое время.

"Терміново необхідні гуманітарні коридори, які були б безпечними, ефективними і яких би дотримувалися всі, для евакуації цивільних і доставки такої необхідної допомоги. З цією метою я запропонував створення контактної групи з гуманітарних питань, яка б об'єднала ООН, Росію і Україну для пошуку можливостей відкриття безпечних коридорів з місцевим припиненням вогню і для гарантування того, щоб коридори були ефективними" , — сказав Гутерреш під час пресконференції у Москві за підсумками переговорів

Генсек ООН наголосив, що в Маріуполі тисячі цивільних потребують гуманітарної допомоги, і організація «готова повністю мобілізувати свої людські та логістичні ресурси, щоб допомогти врятувати життя в Маріуполі»:

«Я пропоную координувати роботу ООН, Міжнародного Червоного Хреста, України та Росії для того, щоб гарантувати безпечну евакуацію цивільних, які хочуть виїхати, як на заводі Азовсталь, так і в місті, у будь-якому напрямку, який вони оберуть, а також доставити необхідну гуманітарну допомогу».

Перед візитом до Москви Гутерреш зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 28 квітня він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС України Дмитром Кулебою в Україні.