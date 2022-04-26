МВФ та Світовий банк погодилися виділяти Україні $5 млрд щомісячної підтримки

Міжнародний валютний фонд створив спеціальний рахунок для допомоги Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час телемарафону, що МВФ та Світовий банк погодилися з тим, що країні потрібно 5 млрд доларів щомісяця, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив Шмигаль, ключовою метою поїздки української делегації до США була підтримка України фінансова, озброєнням і технологіями.

"Основні цілі візиту досягнуті. Нам вдалося домовитися про 4,8 млрд доларів підтримки: і грантової, і кредитної" , - сказав він.