МАГАТЕ: рівень радіації на ЧАЕС після військ РФ "ненормальний"

Рівень радіації в зоні Чорнобильської атомної електростанції є ненормальним після того, як російські війська захопили цю територію. Про це пише AFP, посилаючись на заяву керівника Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаеля Гроссі, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що сьогодні, 26 квітня, у річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції, на АЕС прибула експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з гендиректором Рафаелем Маріано Гроссі, щоб доставити життєво важливе обладнання та провести радіологічні та інші оцінки станції. яка була під контролем російських військ протягом п'яти тижнів до їхнього виходу 31 березня.

Найближчими тижнями також відбудуться інші додаткові місії МАГАТЕ на цей та інші ядерні об'єкти в Україні.

Як повідомлялося раніше, Україна надіслала Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) список обладнання, необхідного для підтримки безпечної роботи атомних станцій.