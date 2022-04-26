Генштаб: десантники збили "Алігатор" над Харківщиною

На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили ще один російський гелікоптер Ка-52. Про це заявив﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

«По військовій номенклатурі бойовий гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю» , - інформує Генштаб.

Зазначається, що вартість Ка-52 – близько 16 млн доларів США.