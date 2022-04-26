РНБО: РФ готує для Придністров'я білоруський сценарій

Провокації на території Придністров'я здійснено російським ФСБ з метою відкриття додаткового фронту в Одеській області. Про це заявив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, повідомляє Укрінформ.

Така ситуація змусить Збройні сили України перетягнути сили у цьому напрямку, послабивши їх у Миколаївській області, зазначають у Центрі .

Придністров'я піде білоруському сценарієм - підтримка Росії без вступу в активну фазу війни.

Друга причина провокацій – це виправдання Росією своїх дій в Україні. Скинувши обстріли в Тирасполі на ЗСУ, Росія, "рятуючи своїх", виправдовує вторгнення в Україну та смерть тисяч своїх солдатів.

Ще одна причина – відведення уваги від Маріуполя, де на картах виявили чергові братські могили. Таким чином РФ "замітає сліди" своїх військових злочинів та геноциду українського народу.

Як повідомлялося раніше, 26 квітня у придністровському регіоні біля селища Маяк повідомили про вибухи на радіотелецентрі. Напередодні у будівлі Міністерства державної безпеки самопроголошеного Придністров'я у Тирасполі сталася серія вибухів, жертв немає.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що вибухи у столиці невизнаної "Придністровської молдавської республіки" – це спланована провокація російських спецслужб.