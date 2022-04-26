МЗС: РФ намагається втягнути Придністров'я у війну проти України

У Міністерстві закордонних справ заявили, що засудили спроби Росії втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України. У відомстві закликали до негайної деескалації напруженості.﻿ Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну Росії проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості" , - написав він у Twitter﻿.

Раніше, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України пояснив мету провокацій РФ в невизнаному Придністров'ї.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав дії РФ у невизнаному Придністров'ї бажанням дестабілізувати ситуацію в регіоні.