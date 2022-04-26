У Раді хочуть повернути митні платежі та збільшити військовий збір
У Верховній раді зареєстрований законопроєкт щодо повернення скасованих митних платежів, в т.ч. для ввезення авто громадянами, поновлення податкових перевірок та збільшення військового збору до 3%. Документ подали голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данила Гетманцев та інші депутати, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Проектом закону №7311 пропонується
- збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків.
- встановити можливість та порядок оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики;
- врегулювати питання проведення камеральних перевірок на період дії воєнного стану;
- відновити перебіг строків, визначених Податковим кодексом України та зупинених на період дії воєнного стану, зокрема в частині дотримання строків подання звітності;
- врегулювати питання обліку поворотної фінансової допомоги для платників єдиного податку третьої групи.
В частині митних платежів пропонується відновити оподаткування, яке було скасоване на період дії воєнного стану:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;
- для підприємств, що не сплачують ввізне мито.