Мер Херсона повідомив, що відмовився співпрацювати з ворогами

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв заявив, що співпрацювати з новою адміністрацією, призначеною російськими окупантами, відмовився, повідомляє Укрінформ.

"Я залишаюся в Херсоні та з херсонцями, які понад півтора року тому довірили мені керівництво нашим містом. Співпрацювати з новою адміністрацією відмовився" , - йдеться у заяві міського голови у Фейсбуці.

Колихаєв зазначив, що сьогодні його заступникам та керівникам комунальних підприємств, департаментів, управлінь Херсонського виконавчого комітету, старостам округів, головам районних рад було представлено нового «голову адміністрації Херсона». Було озвучено, що повноваження "Херсонського міського голови делегуються", згідно з наказом обласного військового коменданта рф, Кобецю Олександру Юрійовичу, який, у свою чергу, підпорядковується новому "голові Херсонської обласної адміністрації" Сальдо Володимиру Васильовичу.

Кобець озвучив, що відсьогодні саме він координуватиме процеси, що забезпечують життєдіяльність міста, зазначив Колихаєв.

Співробітникам міськвиконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці. Далі вибір буде зроблено кожним самостійно, повідомив Колихаєв.

Він також зазначив, що звернувся з запитом до Офісу Президента про детальну інструкцію, що робити у цьому випадку міському голові та колегам. До прямих вказівок Офісу Президента Колихаєв залишається на віддаленому доступі (згідно з інструкцією, отриманою раніше 18.04.2022 року, № 01-01-71-2311/0/22/16, підписаною керівником обласної військової адміністрації Г.Лагутою). Колихаєв запевнив, що буде, в міру можливостей, здійснювати управління розпочатими процесами, що стосуються життєдіяльності міста.

Колихаєв відповів, що залишається багато організаційних та адміністративних питань, на які він поки що не може дати відповіді.

Як раніше повідомлялося, у Херсоні російські окупанти провели "нараду", на якій представили "главу обласної адміністрації" та "главу міської адміністрації".