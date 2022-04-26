Зеленський обговорив з прем'єром Японії післявоєнну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Японії Кісідом Фуміо перспективи повоєнної взаємодії між державами.

"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Кісідом Фуміо. Поінформував про героїчну протидію агресії РФ. Подякував Японії за важливу підтримку. Обговорили перспективи повоєнної взаємодії. Бачимо Японію як важливого учасника антивоєнної коаліції та майбутніх домовленостей з питань безпеки України" , - наголосив Зеленський у Твітері.

Раніше уряд Японії заявив, що прийняв рішення відправити в Україну чергову партію гумдопомоги, яка включатиме продукти харчування та медичні засоби.