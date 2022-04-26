РФ загрожує атаками Києва у разі ударів України по російських об'єктах

У Міноборони Росії загрожують ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві, якщо Україна атакуватиме об'єкти на території РФ. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ, повідомляє Українська правда.

У Міноборони Росії назвали провокацією заяву заступника міністра оборони Великобританії Джеймса Хіпі про право України завдавати ударів по об'єктах на російській території, таких як запаси палива та склади боєприпасів.

При цьому Хіпі зазначив, що використання українськими військами наданих Лондоном озброєнь для ударів по об'єктах у Росії "не обов'язково буде проблемою".

"Пряме провокування Лондоном київського режиму на подібні дії, у разі спроби їх реалізації, негайно призведуть до нашої пропорційної відповіді. Як ми попереджали, російські збройні сили знаходяться в цілодобовій готовності до завдання ударів у відповідь високоточною зброєю великої дальності по центрах прийняття" , – цитують росЗМІ заяву Міноборони РФ.

Там додали, що "радники з числа підданих однієї із західних країн, що знаходяться в українських центрах прийняття рішень у Києві, не обов'язково будуть проблемою при прийнятті Росією рішень на дії у відповідь".