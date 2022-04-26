Мільйонний хабар для НАБУ та САП передали на потреби ЗСУ

Вищий антикорсуд зняв арешт із коштів у кримінальному провадженні про спробу за 6 мільйонів доларів підкупити керівництво антикорупційних органів. Вони передані потреби армії, повідомляє Українська правда.

Вказано , що рішення ініціювали детективи НАБУ та прокурори САП. 19 квітня Вищий антикорупційний суд дозволив зняти арешт із цих коштів.

Повідомляється, що 5,95 млн. дол. США (більше 170 млн грн за курсом НБУ) вже перераховано на потреби обороноздатності держави.

Антикорупційники нагадують, що це найбільший в історії України хабар. У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, одна з яких була чинною на той момент посадовцем ГУ ДПС у м. Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топ-чиновника (власника Burisma Holdings екс-міністра Миколи Злочевського).