В уряді ФРН заявили, що готові відмовитись від нафти з РФ за кілька днів
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна готова припинити поставки російської нафти, повідомляє Українська правда.
"Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", - сказав політик після зустрічі зі своєю польською колегою Анною Москвою у Варшаві.
Частка російської нафти на німецькому ринку становить лише близько 12 відсотків. І ця частка припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу PCK у Шведт-на-Одері.
"Тут ми шукаємо альтернативу. Ця альтернатива — завдання найближчих днів", - сказав Габек.
Він припускає, що питання вирішиться за декілька днів. Перед зустріччю у Варшаві говорилося, що польський порт Гданськ може зіграти важливу роль у забезпеченні постачання Шведта. Шведт підключений до трубопроводу з Росії і контролюється російською компанією "Роснефть".
Досі Габек завжди наголошував, що незалежність від російської нафти не може бути досягнута до кінця року і що негайне ембарго завдасть серйозної шкоди німецькій економіці.