Литва розглядає додаткове постачання Україні зброї

Командувач збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що Вільнюс ще має зброю, яку можуть передати Україні. Про це пише видання Delfi, повідомляє Новое время.

"Ми розглядаємо можливі варіанти. Вони все ще є, ми ще ведемо переговори з ключовими союзниками щодо того, які лінії постачання могли б бути, якщо ми їх віддамо. Зрештою ми консультуємося з українською стороною про те, що їм потрібно" , — заявив він.

Він також наголосив, що українцям потрібно передати таку техніку, яку можна буде ефективно використати. За словами Рупшиса, підтримка Литви включає не лише постачання озброєнь, а й навчання.