Суддя КСУ Литвинов склав повноваження

Конституційний суд України (КСУ) 26 квітня звільнив суддю Олександра Литвинова. Раніше він подав заяву про відставку.﻿ Про це поінформувала пресслужба КСУ, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Зазначається, що сьогодні на спеціальному пленарному засіданні КСУ розглянув заяву Литвинова про відставку з посади судді Конституційного Суду.

"За результатами засідання КСУ прийняв рішення про задоволення заяви" , - йдеться в повідомленні.

Литвинов був обраний до КСУ за квотою з'їзду суддів України в січні 2013-го. Присягу він прийняв 15 травня того ж року. У травні цього року його повноваження закінчуються.