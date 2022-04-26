Кабмін виділив ще 400 млн на відновлення інфраструктури

Кабмін направляє додаткові 400 млн грн на відновлення критичної інфраструктури України.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Економічна правда.

Таке рішення﻿ ухвалили 26 квітня. За його словами, 250 млн грн - для Харківської області.

"Це кошти на ліквідації наслідків бойових дій та відновлення критичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок обстрілів" , - пояснив прем'єр.

"Ще 150 млн грн виділяємо Чернігівщині, аби повноцінно відновити водопостачання в Чернігові. Кошти підуть "Чернігівводоканалу" для реконструкції однієї з насосних станцій та трансформаторних підстанцій" , - додав Шмигаль.

Всього уряд уже виділив 1,4 млрд грн на відновлення та першочергову відбудову 5 регіонів.

"Вода, світло та газ знову з’явилися в сотнях тисяч домівок. Відновлено десятки доріг та мостів. Розміновано сотні кілометрів території. Після нашої остаточної перемоги все, що зруйнував ворог, ми не просто відновимо, а зробимо ще кращим" , - запевнив прем'єр.

Станом на 18 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, досягла $84,8 млрд або майже 2,5 трлн грн, свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту "Росія заплатить" командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу Президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.