Глава Пентагону закликав не спекулювати застосуванням ядерної зброї
Міністр оборони США Ллойд Остін закликав перестати спекулювати погрозами застосувати ядерну зброю. Глава Пентагону підкреслив, що ніхто не хоче такої війни, оскільки переможців у ній не буде, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.
"Ми зробимо все можливе, щоб конфлікт не вийшов з-під контролю, і Україна робить все, що в її силах, міжнародне співтовариство сконцентроване на цьому. Будь-які загрози щодо можливого застосування ядерної зброї дуже небезпечні", - сказав на брифінгу після завершення сьогоднішньої зустрічі на авіабазі Рамштайн..
За його словами, ніхто не хоче ядерної війни, оскільки її неможливо виграти. При цьому глава Пентагону додав, що завжди є ймовірність того, що деякі речі можуть трапитися. Однак це марно і небезпечно спекулювати на погрозах застосувати ядерну зброю.
Нагадаємо, 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині пройшла зустріч глав Міноборони 40 країн з координації військової допомоги Україні.
Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав ризики ядерної війни "вельми і вельми істотними". При цьому він заявив про її неприпустимість.