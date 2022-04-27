Яку ціну платить Лукашенко за підтримку Путіна

Найближчим часом у країні не буде можливості відремонтувати знамениті автодороги, якими пишалася влада, повідомляє Сьогодні.

У війні Росії проти України Олександр Лукашенко підтримав агресора, надавши йому територію країни для завдання ударів по наших містах. За це західні країни наклали численні санкції на білоруську економіку. Україна, щоправда, ввівши повноцінне ембарго на торгівлю з Росією, все ж таки вирішила не вводити аналогічну всеосяжну заборону на торгівлю з Білоруссю.

Які санкції є найбільш чутливими для Мінська і чим може закінчитися цей рік для економіки країни?

Розтяжка для Лукашенка

Олександр Лукашенко перебуває при владі в Білорусі майже 28 років. І майже весь цей час йому доводилося балансувати між Росією та країнами Заходу. Після того, як вибори 2020 року не були визнані більшістю країн, Лукашенко втратив легітимність на Заході і йому довелося майже повністю віддатись в обійми Росії.

Щоправда, останнім часом до балансу сил додавався й Китай. Але на тлі російської агресії проти України Пекін вирішив показово дистанціюватися від конфлікту, а отже Лукашенку довелося повністю підтримувати російську агресію – надавши російській армії свою територію для атак проти України. Єдине, від чого він зміг "відкараскатися", то це від вступу армії Білорусі у війну проти України на боці Росії.

Щоправда, після того, як російські війська практично повністю залишили територію Білорусі, передислокувавшись на схід України, Олександр Лукашенко почав подавати відчайдушні сигнали Україні та Заходу, намагаючись знову налагодити хоч якісь стосунки. Він навіть закликав сусідів "жити дружно".

Мабуть, санкції, які ввів проти країни Євросоюз, таки сильно б'ють по Білорусі. А тут ще й Росія, що тоне, і може як "Титанік", затягнути під воду також чахле суденце нереформованої пострадянської економіки країни.

Рубль стабільний, ціни зростають

Після початку війни Росії проти України білоруський рубль почав дешевшати. На початку березня курс долара в країні відлетів вище за позначку 3 рублі за долар, але після того, як Росія змогла стабілізувати ситуацію на офіційному валютному ринку, білоруська валюта теж почала зміцнюватися. Нині за 1 долар просять близько 2,78 рубля.

Щоправда, така стабільність дорого коштувала золотовалютним резервам країни. За лютий та березень вони скоротилися майже на 1 мільярд доларів або більш ніж на 11%. У березні на підтримку курсу було витрачено 692,9 млн доларів, а в лютому – 259,1 млн доларів. Станом на початок квітня резерви країни становили 7,57 млрд доларів.

Водночас ціни на імпортні товари суттєво зросли. Крім не зовсім ринкового валютного курсу, додає до ціни логістика, що ускладнилася через санкції. За даними білоруських видань, у березні найбільше подорожчали:

запчастини до автомобілів +70%;

автомобілі +43%;

побутова хімія +35%;

велосипеди +30%;

побутова техніка +25%.

Влада Білорусі була змушена запровадити держрегулювання цін на продукти харчування, але це лише сповільнило зростання цін. Усього ж інфляція у березні (стосовно лютого) становила 6,5%, а показник зростання цін рік у рік зріс на 16,1%. Це більше, ніж в Україні, де йде війна.

Світовий банк прогнозує падіння ВВП Білорусі за підсумками року щонайменше на 6,5%. За їхніми припущеннями економіка Білорусі впаде на 6,5%, експорт просяде на 14,2%, імпорт – на 18,6%. Інфляція за підсумками року становитиме 21,1%!

Вмирають цілі галузі

Економісти кажуть, що найбільшого удару було завдано з експортних галузей економіки Білорусі. Так, наприклад, через те, що майже третину білоруського бензину купувала наша країна після початку агресії нафтопереробні заводи цієї країни вдвічі скоротили переробку нафти.

Через європейські санкції щодо постачання білоруської продукції величезні проблеми має виробник калійних добрив "Белкалій". Торік він приніс близько 2,5 млрд. євро валютної виручки. Зараз вони судорожно шукають покупців на азіатських ринках, але підприємство має величезні проблеми з логістикою.

Ще більше проблем у сфері експорту послуг. Як кажуть експерти, минулого року білоруські транспортні компанії отримували виторг понад 4 млрд євро за рахунок транспортних послуг. Нині ж через заборону Євросоюзу на перевезення товарів російськими та білоруськими вантажівками їхня виручка скоротиться у 2-3 рази.

"Експорт послуг компаній Білорусі становив близько 10 млрд євро на рік. Водночас 43% цієї суми припадало на транспортні послуги, а ще 30% – на Ай-Ті сектор. І ці дві галузі за підсумками року покажуть найбільше падіння" , – впевнена економіст Аліна Риженко.

Грошей не буде навіть на дороги

Цікаво, що знамениті білоруські дороги, якими так захоплювалися наші водії, зазвичай фінансувалися за рахунок європейських коштів. Тепер на фінансування інфраструктури грошей буде дедалі менше.

За словами Аліни Риженко, потреба однієї тільки Вітебської області у капітальному ремонті близько 5 тисяч кілометрів доріг, а ще 12 тисяч кілометрів доріг потребують поточного ремонту. Цього ж року на такі потреби було виділено суму, якої вистачить на капітальний ремонт лише... п'яти кілометрів доріг.

А з огляду на те, що більшість білоруських доріг були зіпсовані російською військовою технікою, то по всій країні потреба в ремонтах зростатиме, але грошей на це у влади не буде.