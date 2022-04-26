Глава Пентагону анонсував щомісячні зустрічі контактної групи щодо оборони України

Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині заявив, що союзники щомісяця зустрічатимуться для обговорення оборонних потреб України, повідомляє Новое время.

Під час пресконференції Остін наголосив, що союзникам України не можна гаяти часу, і нагадав, що наступні тижні повномасштабної війни будуть ключовими для нашої країни. Також він сказав, що країни подвоюють спільні зусилля із посилення ЗС України.

"…Я знаю, що ми всі сповнені рішучості зробити ще більше, щоб посилити координацію наших зусиль… Я з радістю оголошую, що сьогоднішня зустріч перетвориться на щомісячні зустрічі контактної групи з самооборони України. Контактна група дозволить країнам активізувати зусилля, координувати нашу допомогу і зосередитись на перемозі у нинішній боротьбі та [подоланні] майбутніх труднощів" , - заявив Остін.

Глава Пентагону уточнив, що майбутні зустрічі можуть бути особистими або відбуватимуться в онлайн- чи змішаному форматі.