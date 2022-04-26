Рєзніков повідомив про передачу союзникам списку озброєнь для деокупації

У вівторок, 26 квітня, на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині пройшла конференція, на якій представники двох десятків країн обговорили підтримку України. В ході конференції міністр оборони України Олексій Резніков передав повідомлення від Києва, повідомляє Українська правда.

"Передав повідомлення від України західним партнерам на базі ВПС США "Рамштайн". Кожен транш військової допомоги наближає нас до миру в Європі, зміцнює безпеку у світі, зміцнює справедливість і нашу спільну перемогу над Росією" , - написав Резніков у Twitter.

За словами українського міністра, для досягнення повної перемоги над агресором і звільнення українських територій, потрібна сучасна зброя, зокрема, велика кількість сучасного важкого озброєння.

"Я дякую всім нашим партнерам за військову допомогу. Ми впевнені, що це буде продовжуватися" , - додав Резніков і виклав перелік озброєння, на яке очікує Україна.

Серед іншого, Україна потребує протиповітряну оборону та БПЛА, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, танки, БТРи та БМП, літаки, протикорабельні ракети.