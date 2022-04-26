Генсек ООН – Путіну: сталося вторгнення в Україну

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрівся сьогодні, 26 квітня, з російським президентом Володимиром Путіним. Генсек ООН заявив, що вважає війну в Україні вторгненням Росії, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Ми вважаємо, що сталося вторгнення на територію України. Проте, я прибув до Москви з прагматичним підходом" , - сказав Гутерріш.

Як зазначив генсек ООН, він розуміє, що у Росії були протиріччя з приводу деяких питань щодо України, однак вони мали б бути вирішенні в рамках статуту ООН.

Нагадаємо, перед цим Гутерріш зустрівся з главою російського МЗС Сергієм Лавровим та запропонував створити контактну групу Україна-Росія-ООН з приводу гуманітарних питань.

Після візиту до Москви генсек ООН відправиться в Україну. У Києві він повинен зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.