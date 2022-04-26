В Україні наполовину впало виробництво пива

Обсяги виробництва пива в Україні скоротилися майже на 50%. Також зменшився випуск солоду. Про це заявила генеральний директор ПрАТ "Укрпиво" Галина Коренькова, повідомляє UBR.

За підсумками січня-березня цього року обсяги виробництва склали 17,1 млн декалітрів. У порівнянні з тим самим періодом минулого року показник скоротився на 48,9%.

При цьому у розрахунках не враховували випуску безалкогольного пива. Щодо виробництва солоду, то обсяги впали на 40,8%, до 32 803 тонн.