PGNiG сообщила об остановке "Газпромом" поставок газа в Польшу

Державна нафтогазова компанія Польщі PGNiG отримала лист від Газпрому, в якому російський монополіст повідомив про зупинку постачання газу до Польщі з 27 квітня.﻿ Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє Новое время.

"26 квітня Газпром повідомив PGNiG про намір повністю зупинити постачання за ямальським контрактом на початку контрактного дня 27 квітня" , — заявили у PGNiG.

PGNiG та газотранспортний оператор Gaz-System проінформували, що зараз всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їх потреб. Компанії стежать за ситуацією та готові до різних сценаріїв.

"Gaz-System і PGNiG перебувають у постійному контакті і на постійній основі відстежують ситуацію, пов’язану із припиненням постачання з боку Газпрому" , — зазначили у компаніях.

У PGNiG додали, що завдяки державній стратегії з диверсифікації джерел постачання газу компанія готова отримувати газ з різних напрямків, у тому числі через газову інфраструктуру на західному та південному кордонах та термінал зрідженого газу в Свиноуйсьці.

«Баланс доповнюється власним видобуванням газу та запасами, накопиченими у підземних сховищах газу. На даний час рівень заповнення сховищ становить близько 80%, що значно вище, ніж у минулі роки» , — повідомили в PGNiG.

«Ми готові бути повністю відрізані від російських ресурсів» , — заявила сьогодні міністр клімату Польщі Ганна Москва, пише O﻿net.

Вона зазначила, що заходи з диверсифікації дозволяють Польщі відчувати себе у безпеці у цій ситуації. За словами міністра, Польща зараз не бачить необхідності використовувати газ зі сховищ та намагатиметься заповнити їх до рівня 99%.

У PGNiG назвали зупинку поставок через відмову платити за газ у рублях порушенням контракту з боку Газпрому. Компанія «залишає за собою право пред’являти претензії у зв’язку з вищезгаданим призупиненням постачання природного газу і використовуватиме для цієї цілі всі свої договірні права».

У російському Газпромі не підтвердили, що постачання вже призупинено, заявивши, що сьогодні Варшава «зобов'язана заплатити за постачання газу відповідно до нового порядку платежів», пише російський Інтерфакс.

Агентство зазначає, що одночасно із зупинкою прийому газу на газовимірювальній станції Кондратки продовжувався прийом через інші маршрути — Тетерівка та Високе на кордоні з Білоруссю та Дроздовичі на кордоні з Україною.