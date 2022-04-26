ОВА: окупанти знову обстріляли Сумщину з території РФ
Російські військові знову обстріляли громаду Сумської області з території РФ. Під мінометним вогнем окупантів опинився сьогодні один із населених пунктів Есманьської громади. Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
"Сьогодні відбувся черговий обстріл одної з наших громад з території Росії. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади. Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів", - розповів він.
Живицький зазначив, що російські провокації останнім часом відбуваються все частіше.
"Але ми готові дати відсіч у разі погіршення ситуації", - наголосив очільник області.
Зазначається, що Есманська громада розташована у Шосткинському районі, поблизу міста Глухів. Центр громади - селище Есмань - розташований за 30 кілометрів до кордону з РФ.
Вчора окупанти чотири рази відкривали вогонь по Сумській області з території РФ. Російські військові били по Конотопському та Сумському районах.
А декількома днями раніше під вогонь окупаційних військ потрапили психоневрологічний інтернат та подвір'я будинків..