ОВА: окупанти знову обстріляли Сумщину з території РФ

Російські військові знову обстріляли громаду Сумської області з території РФ. Під мінометним вогнем окупантів опинився сьогодні один із населених пунктів Есманьської громади.﻿ Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Сьогодні відбувся черговий обстріл одної з наших громад з території Росії. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади. Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів" , - розповів він.

Живицький зазначив, що російські провокації останнім часом відбуваються все частіше.

"Але ми готові дати відсіч у разі погіршення ситуації" , - наголосив очільник області.

Зазначається, що Есманська громада розташована у Шосткинському районі, поблизу міста Глухів. Центр громади - селище Есмань - розташований за 30 кілометрів до кордону з РФ.

Вчора окупанти чотири рази відкривали вогонь по Сумській області з території РФ. Російські військові били по Конотопському та Сумському районах.

А декількома днями раніше під вогонь окупаційних військ потрапили психоневрологічний інтернат та подвір'я будинків..