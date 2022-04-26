Офіс генсека: Путін погодився на участь ООН в евакуації маріупольців із Азовсталі

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррешем нібито погодився на участь ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із території заводу Азовсталь у Маріуполі.﻿ Про це заявили в офісі генсека за підсумками зустрічі, повідомляє Новое время.

Гутерреш 26 квітня прибув до Москви, де зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, а потім із Путіним. Генсек ООН обговорив з диктатором пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільних із зон бойових дій в Україні, зокрема ситуацію в Маріуполі.

Прессекретар Гутерреша повідомив, що Путін нібито «в принципі погодився» на залучення МКЧХ та ООН, і обговорення продовжиться за участю Управління з координації гуманітарних питань організації та російського міністерства закордонних справ.

Після переговорів з Лавровим Антоніу Гутерреш заявив, що пропонує створити контактну групу в форматі ООН-Україна-Росія для обговорення гуманітарних питань. 28 квітня він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС України Дмитром Кулебою в Україні.

Віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошувала, що евакуація жителів Маріуполя можлива лише за допомогою ООН. Зокрема, Україна просить, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.