ВСУ: на востоке отбито 5 атак и уничтожено около сотни оккупантов

Збройні сили Україні в ході боїв на сході змогли протягом доби відбити 5 ворожих атак, ворог поніс втрати. Про це заявило Оперативно-тактичне угруповання "Схід", повідомляє Українська правда.

26 квітня в районі відповідальності ОТГ "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських військ. Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено: