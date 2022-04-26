ВСУ: на востоке отбито 5 атак и уничтожено около сотни оккупантов
Збройні сили Україні в ході боїв на сході змогли протягом доби відбити 5 ворожих атак, ворог поніс втрати. Про це заявило Оперативно-тактичне угруповання "Схід", повідомляє Українська правда.
26 квітня в районі відповідальності ОТГ "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських військ. Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено:
- особового складу – до 100
- танків – 6
- БМП – 4
- БТР – 1
- МТЛБ – 1
- САУ – 1
- мінометів – 3
- автотехніки – 13
- ЗУ – 1