ВСУ: на востоке отбито 5 атак и уничтожено около сотни оккупантов

ВСУ: на востоке отбито 5 атак и уничтожено около сотни оккупантов

Збройні сили Україні в ході боїв на сході змогли протягом доби відбити 5 ворожих атак, ворог поніс втрати. Про це заявило Оперативно-тактичне угруповання "Схід", повідомляє Українська правда.

26 квітня в районі відповідальності ОТГ "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських військ. Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено:

  • особового складу – до 100
  • танків – 6
  • БМП – 4
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 1
  • САУ – 1
  • мінометів – 3
  • автотехніки – 13
  • ЗУ – 1

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