Блінкен: США готові підтримати рішення України щодо відмови від НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час виступу в комітеті Сенату США з закордонних справ, що Вашингтон підтримає рішення України щодо нейтральності, якщо воно буде. Однак він наголосив, що це будуть вирішувати лише українці, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Блінкен вступив у суперечку з одним із сенаторів, який заявив, що Росія могла напасти на Україну саме через те, що США підтримували її членство в НАТО. На думку сенатора, нейтральний статус України допоміг би зараз завершити війну з РФ.

"Ці рішення приймають самі українці (щодо НАТО - ред.). Ми маємо зробити, щоб у цієї країни були можливості боротися з агресію РФ та зміцнити свої позиції за столом переговорів. Якщо це відбудеться, то ми підтримаємо позицію України, якщо вона погодиться брати участь у цих переговорах" , - відповів йому держсекретар.

Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що Україна відкрита до обговорення нейтрального статусу, але за умови жорстких гарантій безпеки.