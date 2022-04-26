Кулеба: ЗСУ переходять на зброю НАТО
Збройні сили України розпочинають перехід на зброю НАТО. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє Корреспондент.
"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натовську зброю, на натовський стандарт. І це вже відбувається", - відзначив він.
За словами Кулеби, президент Володимир Зеленський зміг переконати президента США Джо Байдена в тому, що настав час це зробити.
"І до нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок, до нас поїде набагато більше. Це – історичний момент", – додав Кулеба.