Путін назвав умови для гарантій безпеки України

Президент РФ Володимир Путін на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки України, доки не буде вирішено питання із приналежністю Криму та Донбасу. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Кореспондент.

За словами Путіна, під час переговорів України та Росії в Туреччині стався прорив, і українська сторона погодилася винести за дужки таке поняття, як міжнародно визнані кордони країни. Ішлося про окупований Крим та Донбас. Проте після того, що сталося у Бучі Київської області, Україна змінила свою позицію, запропонувавши вирішувати питання належності Крим та Донбасу на зустрічі лідерів країн.