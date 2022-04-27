Ліз Трасс закликала надати Україні наступальну зброю

Ліз Трасс закликала надати Україні наступальну зброю

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що більше недостатньо постачати Україні лише оборонне озброєння для боротьби з вторгненням Росії, повідомляє Європейська правда.

"Занадто довго існувала помилкова відмінність між оборонною та наступальною зброєю. Для деяких це стало приводом затягувати з постачанням. Цей час минув", – сказала Трасс.

Спочатку Велика Британія обмежувала постачання лише оборонною зброєю, але згодом заговорила про розширення озброєнь, які вона постачає, і використання своєї військової техніки, щоб дати можливість іншим, таким як Польща, постачати танки безпосередньо в Україну.

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