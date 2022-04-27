Ліз Трасс закликала надати Україні наступальну зброю

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що більше недостатньо постачати Україні лише оборонне озброєння для боротьби з вторгненням Росії, повідомляє Європейська правда.

"Занадто довго існувала помилкова відмінність між оборонною та наступальною зброєю. Для деяких це стало приводом затягувати з постачанням. Цей час минув" , – сказала Трасс.

Спочатку Велика Британія обмежувала постачання лише оборонною зброєю, але згодом заговорила про розширення озброєнь, які вона постачає, і використання своєї військової техніки, щоб дати можливість іншим, таким як Польща, постачати танки безпосередньо в Україну.