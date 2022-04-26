Звернення Зеленського: потрібно контролювати атомні об'єкти РФ

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 62 днів війни нагадав світові про Чорнобильську аварію та попередив про ще більшу загрозу з боку Росії. Відповідне відео оприлюднено увечері у вівторок, 26 квітня, повідомляє Корреспондент.

"Прямо сьогодні Росія запустила три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій: Запорізькою, Хмельницькою та Південноукраїнською АЕС" , - заявив глава держави.

Він зазначив, що лише завдяки професіоналізму та сумлінності працівників ЧАЕС вдалося врятувати Україну та Європу від нової катастрофи під час окупації станції. Це саме сьогодні роблять і фахівці на Запорізькій АЕС, захопленій окупантами.

"Після всього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно. Потрібний глобальний контроль над російськими атомними об'єктами та ядерними технологіями" , - закликав президент.

При цьому він наголосив, що всі небезпеки, створені Росією, та шляхи можливого впливу на ситуацію в атомній галузі, керівництво України обговорило з директором МАГАТЕ Маріано Гроссі під час його візиту до Києва.