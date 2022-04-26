Зафіксовані пошкодження споруд на ЧАЕС, - голова МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження.﻿ Про це, із посиланням на виступ глави МАГАТЕ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Ми продовжуємо постійні контакти з національним регулятором. Сьогодні я приїхав не один. Зі мною приїхала група технічних експертів з питань безпеки. Зараз вони працюють, роблять виміри радіації на місці. Я мав можливість подивитися на ситуацію на місці" , - зазначив Гроссі.

Він також повідомив, що особисто бачив сліди певних копальних робіт в межах зони відчуження і поруч з її межами.

Також він зазначив, що зафіксовані пошкодження у ряду споруд ЧАЕС.