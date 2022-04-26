Британія направить в Україну ракети Brimstone в найближчі тижні

Заступник Міністра оборони Великобританії Джеймс Хіппі заявив, що Сполучене Королівство в майбутні кілька тижнів поставить Україні високотехнологічні ракети класу Brimstone. Імовірно, це відбудеться до 10 травня.﻿ Про це, із посиланням на Times Series, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Хіппі вказав, що постачання можуть здійснитися, поки парламент знаходиться на перерві перед тронною промовою королеви Єлизавети II, яка запланована на 10 травня, вона знаменує відкриття нової сесії британського парламенту.

Самонавідні ракети зазвичай застосовуються з літаків і призначені для ураження як морських, так і сухопутних цілей. Дальність ракет першої моделі - до 20 км, другої модифікації - до 60 км.