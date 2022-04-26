Боррель: ставитися до нападу РФ нейтрально – стати на бік агресора

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що нейтральна позиція у війні Росії та України автоматично ставить країну на бік Росії.﻿ Про це, із посиланням на сайт Дипломатичної місії ЄС, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Дії щодо захисту України від російського вторгнення спрямовані на заперечення Закону, принципу, що «сила визначає право». У цьому випадку бути "нейтральним" є помилковою концепцією. Одна країна вторглася в іншу. Ставити їх на один рівень означає нездатність відрізнити нападника від того, на кого він нападає. Так, "нейтральність", безумовно, може пояснюватися багатьма причинами, починаючи від прихованої підтримки до страху перед репресіями, але на практиці вона підтримує Росію в її агресивній війні" , - підкреслив Боррель.

Європейський дипломат також зазначив, що ця війна не стала результатом вікової ворожнечі. Вона стала результатом рішення всього однієї людини, президента Путіна, яке було прийнято на основі його інтерпретації історії, що не має нічого спільного з реаліями 21 століття.

При цьому, зазначив Боррель, російський лідер помилився в розрахунках. Він сподівався, що Уряд України впаде, і нападнику вдасться окупувати країну через кілька днів. Він зустрів небачену консолідацію всього народу України й лютий опір силам вторгнення. Він сподівався на слабкість і розрізненість колективного Заходу - але отримав консолідовану і швидку реакцію на агресію від ЄС і його ключових міжнародних партнерів, а також потужний прояв євроатлантичної солідарності.