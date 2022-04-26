CNN: після вторгнення РФ армія США стикалися з російськими БПЛА

Представник Міністерства оборони США повідомив, що з початку російського вторгнення в Україну мали місце зіткнення між американськими військами та російськими безпілотними літальними апаратами поблизу кордону Польщі та Білорусі.﻿ Про це, із посиланням на CNN, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Американський військовий чиновник також додав, що ці випадки наближення безпілотників до сил США не викликали тривоги, але й ігнорувати такий факт не варто.

У Міноборони також не повідомляють, чи були безпілотники білоруськими або російськими, але в будь-якому випадку армією США вони були ідентифіковані, як потенційна загроза.