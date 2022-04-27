Міноборони: РФ випустила по Українi вже більше половини запасу ракет

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що з 24 лютого російські окупанти випустили по території України понад 1300 ракет, повідомляє Новое время.

З її словами, російські війська вичерпали майже половину свого запасу.

"За нашими даними, у них запаси скоротилися більш ніж удвічі за той час, коли вони з 24 активно їх використовують по території України. Приблизні цифри - це більше ніж 1 300 ракет, стільки ж приблизно залишається. Це ракети повітряного, морського та наземного базування " , - заявила Маляр.

Вона повідомила, що сьогоднішнього запасу ракет вистачить на кілька місяців.

"Вони виснажуються щодо ракет та особового складу, але ще достатньо ракет, щоб завдати серйозної шкоди, цього вистачить на кілька місяців" , - повідомила Маляр.

Вранці 26 квітня дві російські ракети пролетіли на низькій висоті над Запорізькою атомною електростанцією.