Ламбрехт про зустріч із Резніковим: "Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною"
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт поспілкувалася зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим на конференції на американській авіабазі Рамштайн, і запевнила в підтримці України, яка протистоїть російському вторгненню. Про це, із посиланням на повідомлення Міноборони Німеччини у Twitter, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною - так сказала міністр Ламбрехт своєму українському колезі Олексію Резнікову в особистій бесіді", - йдеться в публікації.
Також в оборонному відомстві ФРН зазначили, що конференція в Рамштайні за участю представників 40 країн "дала зрозуміти: НАТО і ЄС разом і продовжують підтримувати Україну".
Зустріч голов Міноборони України та Німеччини Олексія Резнікова і Крістін Ламбрехт в Рамштайні на конференції (фото: twitter.com/BMVg_Bundeswehr)