Посольство США готується до швидкого відновлення роботи у Києві
Посольство Сполучених Штатів заявило про те, що готується до якнайшвидшого відновлення роботи в Києві, повідомляє Новое время.
В своєму обліковому записі в Twitter американські дипломати повідомили про те, що вже розпочали роботу у Львові.
"Здорово повернутися! Сьогодні члени команди Посольства вирушили до Львова, щоб зустрітися з ключовими партнерами, зокрема МЗС України", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що візит американських дипломатів став першим кроком перед регулярними подорожами в найближчому майбутньому.
"Ведеться підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи в Києві", — резюмується в повідомленні посольства США.
Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден призначить Бріджит Брінк послом США в Україні.