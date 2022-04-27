Міноборони Канади закупить 8 бронемашин та поставить Україні

Канада уклала контракт на покупку восьми бронеавтомобілів, які будуть відправлені в Україну в рамках допомоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила міністр оборони Канади Аніти Ананд у Twitter.

Йдеться про броньовані автомобілі, виготовлені компанією Roshel Defence Solutions, для перевезення особового складу.

"Сьогодні ми повідомляємо, що Канада завершила контракт на вісім бронемашин виробництва Roshel, і ми в найкоротші терміни поставимо їх нашим українським друзям" , - пише глава Міноборони Канади.

Ананд також нагадала, що минулого тижня Канада поставила українським військовим гаубиці M777, боєприпаси до них і зброю Carl Gustaf (бронебійні снаряди для протитанкових рушниць).

"І ми продовжимо надавати всебічну військову допомогу" , - додала вона.

Раніше повідомлялося, що Оттава відправила в Україну чотири гаубиці M777, а всього їх у Канади 37. Перед цим США відправили в Україну 18 гармат такого ж типу, найближчим часом відправлять ще 72 штуки.

Гаубиця M777 здатна стріляти різними типами снарядів дальністю до 40 км, в тому числі реактивними та з наведенням по GPS.