У Бєлгородській області РФ загорівся склад боєприпасів, гриміли вибухи

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Гладкова.

"Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки писав дане повідомлення, прозвучало ще три вибухи. Щойно зв'язався з головою Головінського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідівка, за попередніми даними, горить склад боєприпасів" , - повідомив російський губернатор.

Він також зазначив, що руйнувань житлових будівель і будинків немає. Крім того, постраждалих серед мирного населення також немає.

Тим часом в мережі з'явилося відео зі спалахами над Бєлгородською областю.

Нагадаємо, в російському Брянську сталася потужна пожежа на нафтобазі.