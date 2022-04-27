Запорізька ОВА: окупанти захоплюють лікарні та готуються до референдуму

У тимчасово зайнятому росіянами селі Кінські Роздори Пологівського району окупанти займаються мародерством, а також ведуть перепис населення. За повідомленнями місцевих жителів, російські військові оселилися в школі, лікарні та знаходяться в сільській раді. На території села загарбники риють траншеї, щоб заховати в них свою військову техніку.﻿ Про це, із посиланням на Telegram Запорізької ОВА, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

У Новоданилівці Пологівського району під час російських обстрілів був знищений приватний будинок, магазин, мотоблок з причепом. Крім того, в селі від вихідних немає газопостачання, електрики й водопостачання також немає. Місцеві жителі кажуть, що населений пункт вже на межі гуманітарної катастрофи. Багато виїхали, але є і ті, які не готові залишати свої будинки.

В цілому на тимчасово захоплених територіях Запорізької області армія РФ намагаються вести російське телерадіомовлення. У Мелітополі окупанти заблокували гуманітарні коридори. До того ж вони готуються з розмахом і парадом святкувати 1 і 9 травня, а також намагаються почати навчальний процес в школах і дитсадках. У Мелітопольському районі російські солдати риють окопи в селах, що знаходяться поблизу заповідника. У Бердянську захоплено два медичні заклади.