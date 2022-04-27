Псакі: США закликають пом'якшити риторику про загрозу ядерної війни

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США продовжують закликати не нагнітати риторику щодо ймовірності застосування ядерної зброї. Напередодні міністр закордонних справ РФ навалив ризики ядерної війни "вельми істотними".﻿ Про це, із посиланням на слова спікера Білого дому на брифінгу, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Псакі зазначила, що в ядерній війні ніхто не зможе бути переможцем.

"Співробітники національної безпеки дають ясно зрозуміти, що в ядерній війні неможливо виграти. Очевидно, наша мета продовжує бути закликом до пом'якшення риторики, приймаючи риторику вихідну" , - сказала офіційний представник Білого дому.

Нагадаємо, 25 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав ризики ядерної війни "вельми істотними", але заявив при цьому, що вона неприпустима. Також він заговорив і щодо "реальної небезпеки" початку Третьої світової війни.