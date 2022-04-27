ОДА: росіяни обстріляли Зеленодольськ у Дніпропетровській області

Російські війська обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка у Дніпропетровській області, постраждало підприємство енергетичної інфраструктури, одна людина поранена, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.

"Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила та сильна пожежа.

Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні.

Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка".