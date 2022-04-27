Розвідка Британії: Україна зберігає контролює більшу частину неба

Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору, у той час як Росії не вдалося ефективно знищити українські ВПС чи придушити українську систему ППО, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у опублікованому у середу розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відомство зазначає, що Україна продовжує піддавати ризику російські авіаційні засоби.

Російська авіація в основному зосереджена на півдні та сході України, надаючи підтримку російським сухопутним військам. Росія має дуже обмежений доступ із повітря на північ і захід України, обмежуючи наступальні дії глибокими ударами з дистанційним озброєнням, зазначається в огляді.

Росія продовжує завдавати ударів по українських військових об'єктах та логістичній інфраструктурі по всій країні.

Більшість російських авіаударів по Маріуполю, ймовірно, наносяться некерованими бомбами, що вільно падають. Ця зброя збільшує ризик жертв серед цивільного населення.

Як повідомлялося, передача Україні запчастин для військових літаків дозволила Україні збільшити свої військово-повітряні сили на 20 літаків.