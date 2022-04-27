ОГП: в Україні з початку війни постраждали понад 610 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждали понад 610 дітей. З яких 217 - загинули, а більш як 393 поранено.﻿ Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

"Більше ніж 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 27 квітня число жертв-дітей не змінилося - 217. Зросла кількість поранених - понад 393" , - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Зокрема, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 129, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Так, стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу військами РФ Маріуполя Донецької області отримала поранення 9-річна дитина, а 23 березня - 8-річна. Окупанти вивезли дітей у Росію. Наразі їх вдалося повернути в Україну, вони перебувають на лікуванні в НДСЛ "Охматдит" в м.Києві.

У Генпрокуратурі додають, що 1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.