Гайдай: у Сєвєродонецьку священик співпрацював з ворогом

У Сєвєродонецьку священнослужитель передавав ворогу відомості щодо дислокації українських військ.﻿ Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Мобільний телефон священнослужителя Українського православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня" , - написав Гайдай.﻿

Під час перевірки, у телефоні було виявлено листування з представниками незаконних збройних формувань, у якій він передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України.