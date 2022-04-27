Гайдай: у Сєвєродонецьку священик співпрацював з ворогом
У Сєвєродонецьку священнослужитель передавав ворогу відомості щодо дислокації українських військ. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Мобільний телефон священнослужителя Українського православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня", - написав Гайдай.
Під час перевірки, у телефоні було виявлено листування з представниками незаконних збройних формувань, у якій він передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України.